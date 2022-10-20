Yonca Evcimik'in Paris çıkarması!
Yonca Evcimik, kariyerinde her zaman öncü bir rol oynadı. Şimdide Paris Act Contemporary International Art Fair'a NFT çalışmalarını gönderiyor!
Kariyerinde yaptığı işlerle hep öncü olan sanatçı Yonca Evcimik yine bir ilke imza atarak Paris’te ülkemizi temsil ediyor.
1 6
Le Carousel du Louvre’da 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Act Contemporary International Art Fair organizasyonuyla gerçekleşecek olan dijital sanat sergisinde Yonca Evcimik de yerini alıyor.
2 6
Act Contemporary International Art Fair organizasyonuyla gerçekleşecek olan dijital sanat sergisinde Yonca Evcimik, genç ve yetenekli sanatçılar Gizem Çetin Göktekin ve Billur Ergün Cengiz tarafından oluşturulan NFT çalışmaları ile yer alacak.
3 6
Yonca Evcimik, sergiden aldığı davetle çok mutlu olduğunu söyledi.
4 6