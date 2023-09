Yonca Evcimik lokma döktürdü

Evcimik, annesi Kadriye ile babası Kenan Evcimik için Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan tezgahta lokma döktürdü.

Vatandaşlara lokma dağıtan Evcimik, annesini 2 yıl önce, babasını da 36 yıl önce kaybettiğini söyledi.

Her yıl 1 Eylül'de böyle bir hayır işlediğini ifade eden Evcimik, "Annemi 5 Ağustos'ta, babamı da 30 Eylül'de kaybetmiştim. Bunun ortasında 1 Eylül'de her sene lokma döktürme kararı almıştım. Geçen sene de buradaydık. Ömrümüz yettiğince her sene döktüreceğiz." dedi.