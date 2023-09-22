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Yolu paylaşamadı, sopa gösterdi

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen otomobilin yol vermemesine tepki gösteren başka bir otomobil sürücüsü camdan sopa gösterdi, manevraları ile trafiği tehlikeye attı. Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı. 

Olay Küçükçekmece, TEM Otoyolu Edirne istikametinde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda sağ şeritte ilerleyen otomobilin arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü, öne geçmek istedi.

Bir süre sonra sağ şeritteki otomobilin sürücüsü orta şeride kayarak yol verdi. Ancak arkadan gelen sürücü, sakinleşmedi.

Otomobilin camından sopa çıkaran sürücü, çok sayıda aracın ilerlediği otoyolda yaptığı manevralarla trafiği tehlikeye attı.

Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.

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