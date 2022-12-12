"Yolu Ankara'dan Geçen Büyük Besteciler"in eserleri CSO Ada Ankara'da seslendirilecek

CSO Ada Ankara'da 14 Aralık'ta düzenlenecek konserde, zaman içinde Ankara'ya gelen ve müzik tarihinde önemli etkileri olan büyük bestecilerin eserlerini, Özgür Aydın ve Naoko Shimizu yorumlayacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Müziği ve Resital Serisi kapsamındaki konserler devam ediyor.

New York Carnegie Hall, Kennedy Center, Londra Wigmore Hall, Tokyo Santory Hall ve Berlin Filarmoni Kammermusiksaal gibi dünyaca ünlü salonlarda konserler veren piyanist Özgür Aydın ile Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo viyola sanatçısı Naoko Shimizu, 14 Aralık'ta sanatseverlere buluşacak.

Virtüözler, "Yolu Ankara'dan Geçen Büyük Besteciler" temalı konserde, başkente ithafen, zaman içinde Ankara'ya gelen ve müzik tarihinde önemli etkileri olan büyük bestecileri anacak.

Konserde 1930'larda Almanya'dan Ankara'ya gelerek Türk müzik eğitimine önemli katkılarda bulunan Paul Hindemith, Anadolu'yu gezerek halk ezgileri kaydeden Bela Bartok ve Türk Beşleri'nin önemli isimlerinden Ahmed Adnan Saygun'un eserleri seslendirilecek.