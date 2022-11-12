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Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mahfesığmaz Mahallesi 79065. Sokak'ta yürüyen Adnan Kaya'ya (38) arkasından gelen otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın öldüğünü tespit etti.

İncelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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