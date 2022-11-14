Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde 1 kişi öldü

Ö.H.T. (29) yönetimindeki 58 NH 353 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kılavuz Kavşağı'nda Y.E. idaresindeki 34 YB 999 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.B.T. (19) yaralandı.

Numune Hastanesine kaldırılan Ö.H.T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, M.B.T. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.