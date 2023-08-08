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Yolcu otobüsünün ikram dolabında eroin ele geçirildi

Erzincan'da ikram dolabında 12 kilo 600 gram eroin ele geçirilen otobüsteki 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Aramada kullanılan dedektör köpek "Odin", otobüsün içinde kilitli bulunan ikram dolabına tepki verdi. Burada 24 parça halinde 12 kilo 600 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan otobüs şoförleri N.G. ve S.G ile muavin E.I, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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