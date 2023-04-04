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Yolcu otobüsünde 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yaptı.

Narkotik dedektör köpek "Bonita" yardımıyla yapılan aramada, valizlerde ve kolilere gizlenmiş 50 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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