Yolcu minibüsünde doğum yaptı!

Olay, perşembe günü sabah saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi mevkiinde Yayla-Topkapı güzergahında çalışan bir minibüste meydana geldi.

Edilen bilgiye göre, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü (23) eşi Murat Güçlü (31) ile birlikte hastaneye kontrole gitmek için evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan yolcu minibüsüne bindi. Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı mevkinde sancıları başladı.

Minibüste doğurdu

Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine sürücü, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı.

Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü'yü minibüsten indirmeye çalıştı. Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığı söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü minibüsün içinde doğum yaptı.

"Minibüsün demirlerine tutundum"

Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asmin bebeğin Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken enfeksiyon kapan kadının ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Çiçeği burnunda anne Mizgin Güçlü, "Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi" dedi.

Baba Murat Güçlü, "Herkes minibüsçüye seslendi hızlansın diye. O da sağ olsun ambulans şoförü gibi sürmeye başladı. Hızlandı ve yoldakilere seslenerek yolu açtı. Tam hastanenin önüne geldiğimizde eşim minibüsün içerisinde doğum yaptı" diye konuştu.