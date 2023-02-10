Yol kesip yağma yapan eşkıyalar "kıskıvrak"

Depremin en ağır hasarı verdiği şehirler arasında olan Hatay'a yardım götüren tırın önünü kesen yağmacılar, şoförden araçta olan her şeyi vermesini istedi. Yağmacılar, "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin." diyerek tehdit ederken, şoför, tırda gıda malzemesi olmadığına ikna edip yoluna devam etti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin en ağır hasar verdiği yerlerden biri olan Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi gönderilirken, sosyal medyaya düşen görüntüler pes dedirtti.