Yol kenarındaki beyaz levha ne işe yarıyor? Hayat kurtarıcı tabelalar!
Yol kenarında bulunan beyaz levhalar özellikle aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekmiştir. Şehirler arası otoyol kenarlarında yer alan ve üzerinde bazı rakamların bulunduğu küçük beyaz tabelalar kaza anında hayat kurtarıcı olabiliyor.
Kontrol kesim levhası olarak adlandırılan otoyol kenarındaki beyaz tabelalar, Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağındaki tüm yolları kapsayan bu levhalar yolu tanımlamak için kullanılır.
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Kaza ya da acil durum gibi ihtiyaç anında konumu paylaşmak için yardım hatlarını arayarak tabela sayesinde yardım çağırmanız mümkün.
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Levha üzerinde yer alan sayılar, kontrol kesim levhasının üzerinde yer alan koordinat, enlem ve boylam bilgisi değil, sırasıyla karayolunun adı, kesim numarası ve kaçıncı kilometresinde olduğuna dair bilgileri içerir.
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Örnek üzerinden kontrol kesim levhası okuma;
"100" karayolunun adını, "03" kontrol kesim noktasını, aşağı kısımda yer alan "024" ise kilometre bilgisini içerir.
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