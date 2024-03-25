YÖK’ten yeni YKS kararı!
“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. YÖK kararıyla yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt için hangi şart getirildi? YÖK’ün yeni YKS kararı nedir?
“Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından yönetmelik değişikliğine ilişkin alınan bilgiye göre söz konusu değişiklik kapsamında bazı şartlar getirildi.
YÖK kararıyla Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt için hangi şart getirildi?
15 Mart 2024 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp YKS kılavuzuna göre Türkiye’de belirli bir başarı sıralaması şartıyla kayıt yaptırılabilen programları yurt dışında okumayı planlayanların, yurt dışındaki programa kayıt oldukları yıla ait ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavında ilgili program için aranan sıralama dilimine girmeleri şartı getirildi.
Buna ilişkin belge, başvuru belgeleri arasına eklenirken başvuru esnasında kuruma ibraz edilecek. YKS’ye girmeyen ve girdiği halde ilgili program için aranan başarı dilimine giremeyen adayların denklik başvuruları reddedilecek.
Denklik başvurusu ne zaman geçerli olacak?
15 Mart 2024 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, ortaöğrenimini hangi ülkede tamamladığına bakılmaksızın tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından yapılan denklik başvuruları, eğer adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde, ilk binde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse adayın denklik başvurusu reddedilecek.