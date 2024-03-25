YÖK’ten yeni YKS kararı!

Denklik başvurusu ne zaman geçerli olacak?

15 Mart 2024 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, ortaöğrenimini hangi ülkede tamamladığına bakılmaksızın tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından yapılan denklik başvuruları, eğer adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde, ilk binde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse adayın denklik başvurusu reddedilecek.