YÖK'ten üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır eğitimin durduğu üniversiteler için Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) kararını verdi.

UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE, TEORİK EĞİTİM ÇEVRİM İÇİ

Bu kapsamda uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılacak.

ÖĞRENCİLERE KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirtti.

BAKAN KOCA BİLİM KURULUNDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, ''Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerine yer vermişti.