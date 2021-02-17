YÖK'ten üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı
YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanması da kararlaştırıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır eğitimin durduğu üniversiteler için Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) kararını verdi.
UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE, TEORİK EĞİTİM ÇEVRİM İÇİ
Bu kapsamda uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılacak.
ÖĞRENCİLERE KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ
YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirtti.
BAKAN KOCA BİLİM KURULUNDAN SONRA AÇIKLAMIŞTI
Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, ''Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerine yer vermişti.
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