YÖK'ten, pedagojik formasyon açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın üniversite öğrencilerine vermiş olduğu müjdeyi hayata geçiriyoruz. Pedagojik formasyon programının kararını aldık. Artık pedagojik formasyon dersleri birer seçmeli ders olarak bütün sınıflarda alınabilecek" dedi.

Özvar, sözlerine şöyle devam etti: "35 yaş ve üzeri kadınlarla alakalı yaptığımız düzenlemeyi tamamlıyoruz. Buna ilişkin kararı, yılın ilk haftasında inşallah açıklayacağız. 50/d statüsündeki asistanların 33/a kadrosuna geçişi ile alakalı kanun değişikliği teklifi Meclis'e intikal edecek."