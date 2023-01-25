YÖKDİL başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.