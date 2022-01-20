Yoğun kar yağışı 470 yolu ulaşıma kapattı
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 470 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yollar, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.
Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 470 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
Yorumlar