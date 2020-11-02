Yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar'dan haber var

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

"Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Sizlerin duaları vesilesiyle annemin iyileşeceğine inanıyoruz. Durumu iyiye gidiyor çok şükür. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı: "En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim. "

"Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki. Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm."

"İnşallah iyileşirim de sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz. Geriye dönüp baktığımda bomboş bir hayatım yok çok şükür. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler. Beni aldattığını sanıp yediği haramları kar sayan cahiller."

"Hepsini burada bırakıp gideceğim öldüğümde Ölüm, bir Gül Bahçesi. Hep Şehadet istedim Rabbimden , bu yüzden koşa koşa gittim Kudüs'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık Cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan o¨lu¨mu¨ istemek doğru değil. Ama şükürler olsun Rabbime bana her şeyin en güzelini yas¸attı. Çektirdiği acıları büyütüp O'na nankörlük yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak c¸eksin 339. Rabbim tu¨m hastalara şifa versin, amin."

"Not: Çok halsizim, telefonla arayanlara cevap veremeyeceğimi şimdiden bildiririm. Sizi çok seviyorum, nelere sahip olduysam hep sizin vesilenizle. Hakkınızı helal edin lütfen, benden yana helal olsun "