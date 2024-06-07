YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek. AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

2024-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında.

Genç milliler Zagreb'de sınav için ter dökecek

Öte yandan ÖSYM, 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası için Zagreb'de bulunan genç millilerin sınava girebilmeleri için bu ülkede de sınav yapma kararı aldı.

Bu kapsamda kadroda yer alan 23 futbolcudan, Galatasaray'dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe'den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş'tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyasporlu Kağan Arıcan, Altınordu'dan Ege Arslan ile EMS Yapı Sivasspor'dan Muhammed Sinan Kaya, Zagreb'de kendileri için hazırlanan özel salonda sınava girecek.

Adaylara hatırlatmalar

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri yarın 07.00-17.00 ve pazar 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan "YKS"de gürültü uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yapılacağı okulların etrafında gürültü yapılmaması uyarısında bulundu. Bu noktada ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Sınav binalarında uygun koşulların sağlanması ve etrafının gürültüden yalıtılması önemli. Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmalarının durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Gerekli önlemlerin alınması için ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptık.

Bunun için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri ve emniyet müdürlükleri ile sürekli koordinasyon halinde pazar günü akşamına kadar çalışmalarımız sürecek. Trafik akışının da emniyetli şekilde sağlanması ve toplu ulaşım imkanlarının artırılması konusuna da işaret ettik. Adaylarımız için stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli. Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli."