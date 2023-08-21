YKS’de 25 bin kontenjan boş kaldı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) üniversiteye yerleşenlerden 481 bin 33’ü lisans, 416 bin 991’i ön lisans olmak üzere 898’bin 24’ü örgün; 41 bin 261’i açıköğretim lisans, 124 bin 522’si açıköğretim ön lisans olmak üzere 165 bin 783’ü açıköğretim programlarına girdi.

Üniversiteye yerleşen adayların kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül, elektronik kayıtlar ise 28 - 30 Ağustos arasında. Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarına bu yıl açıköğretim hariç 923 bin 411 kontenjan ayrıldı. 8 bin 828’i depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını için ayrılanlar olmak üzere 25 bin 387 kontenjan boş kaldı. Bu kontenjanların 10 bin 86’sı devlet, 12 bin 205’i vakıf, 3 bin 96’sı ise KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde. Boş kontenjanlar arasında tıp, hukuk, mühendislik de var. Tıp fakültelerinde 700’den, hukuk fakültelerinde 750’den fazla boş kontenjan var.

Yeni mezunlar daha başarılı

Bu yıl mezun olanlar YKS’de yine en başarılılar arasında yer aldı.

“Önceki Yıllarda Yerleşememiş” olan, bu yıl yerleştirme puanı hesaplanan 1.207.540 adayın 473.563’ü bir programa yerleşti.

“Daha Önce Yerleşmiş” olanların ise yüzde 29’u, “Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş” olanların yüzde 39’u, “Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş” olanların da yüzde 38’i bu yıl bir programı kazandı.

Yarısı, ilk 3 tercihine girdi

YKS’de ilk üç tercihinden birine giren adayların toplam oranı yüzde 49.87 oldu. Adayların yüzde 24.88’i 1’inci, yüzde 14.42’si 2’nci, yüzde 10.57’si de 3’üncü tercihine yerleşti.

Sosyal bilimler ilk sırada

Bu yıl sınava giren ve yerleştirme puanı hesaplanan 718.727 lise mezunundan 477.430’u tercih yaparak 210.901’i bir programa yerleşti.

En başarılı okul türü, bu yıl da yüzde 62 yerleşme oranıyla sosyal bilimler. Bu okul türünden sınava giren 12.438 adaydan 7.811’i bir programa yerleşti.

Fen lisesi mezunlarının 56.470’inden 31.940’ı yani yüzde 56’sı bir programa yerleşti. Lisans programlarına yerleşenlerin oranı yüzde 51. Anadolu liselerinin genel yerleşme oranı yüzde 43 oldu. Sınava giren 822.813 adaydan 361.393’ü bir programa yerleşti.

Özel liselerde 33.846 adaydan 12.681’i yani yüzde 37’si bir programa yerleşti. Yabancı dilde eğitim veren özel liselerde de başarı oranı yüzde 51. Üniversiteyi kazananlarda en düşük başarıya sahip okullar arasında meslek liseleri yer aldı.