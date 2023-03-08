YKS tarihi belli oldu!

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

Sınav ücreti alınmayacak

ÖSYM, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak" açıklaması yaptı.