YKS tarihi belli oldu!
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.
Sınav ücreti alınmayacak
ÖSYM, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak" açıklaması yaptı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 8, 2023
Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.https://t.co/khzDPCAFfv pic.twitter.com/J0PHeNSSKd
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