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YKS ikinci ek yerleştirmede tercih işlemleri yarın başlıyor

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter'daki hesabından, ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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