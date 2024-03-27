YKS'ye ikinci geç başvuru için son gün yarın!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikinci geç başvuru süreci 25 Mart’ta başladı. Peki, YKS başvuru sürecini kaçıran adaylar için son başvuru tarihi ne zaman?
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS' ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanındı. Peki, YKS başvuru sürecini kaçıran adaylar için son başvuru tarihi ne zaman? Adaylar başvuru işlemlerini nereden yapacaklar?
YKS başvuru sürecini kaçıran adaylar için son başvuru tarihi ne zaman?
25 Mart’ta başlayan YKS ikinci geç başvuru süreci 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek.
Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak.