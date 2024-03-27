YKS'ye ikinci geç başvuru için son gün yarın!

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS' ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanındı. Peki, YKS başvuru sürecini kaçıran adaylar için son başvuru tarihi ne zaman? Adaylar başvuru işlemlerini nereden yapacaklar?