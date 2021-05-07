Yine Sözcü yine yalan haber! Diyanet'ten yalanlama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Diyanet TV'de yayımlanan iftar programına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtilen açıklamada, "İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya AŞ tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır." denildi.

SÖZCÜ GAZETESİ TEK BELGE AÇIKLAYAMADI, SADECE ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞTI

İftira haberin kaynağı Sözcü Gazetesi. Diyanet TV'nin iftar yayınını manşetine taşıyan gazete haberi, "İsraf günah değil mi?" başlığıyla verdi. Haberde, "Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli Diyanet, günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz'dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aşacağı belirtiliyor" ifadeleri yer aldı. Ancak haberde hiçbir bilginin yer almaması dikkat çekti. Sadece iddia üzerine kurulan haberde, "teknenin kaç liraya kiralandığının bilinmediği, ticari sır gerekçesiyle açıklanmadığı" yazıldı.