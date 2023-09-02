Yine kadın cinayeti: Eşini otomobilde öldürdü!

Olay, Cihanbeyli ilçesi kırsal İnsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Akbulut ile eşi 3 çocuk annesi Zeliha Akbulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Hüseyin Akbulut, eşine ateş etti. Yaralanan eşini araçtan indiren Hüseyin Akbulut, sağlık ekiplerine haber verip, bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Zeliha Akbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir süre sonra Hüseyin Akbulut, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeliha Akbulut ise memleketi Ilgın ilçesinde toprağa verildi.