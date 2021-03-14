Yine Kadıköy yine kayıp! 22 puan

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy kabusu devam etti ve bu sezon evindeki 22. puanını kaybetti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Fenerbahçe böylece bu sezon ligde kendi sahasında toplamda 22. puanını kaybetmiş oldu.

Fenerbahçe'nin golünü Novak kaydederken, Gençlerbirliği'nin gollerini Serdar Aziz (kendi kalesine) ve Ayite attı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertliler 58 puanla 3. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 24 puanla son sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1

49. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Sosa'nın kafa vuruşunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta'nın yerden ortasında Arda Kızıldağ, son anda Cisse'den önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere attı.

63. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan Candeias'ın ortasında arka bölümdeki Ayite'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada Nazım Sangare'nin yerden içeriye gönderdiği topa altıpas önünde Pelkas sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mugni, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mugni'nin vuruşunda, Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

90+3. dakikada Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.