Yine film seti, yine ölüm!

The Sun Gazetesi'nin haberine göre, çekimlerine Fas'ta devam edilen İndiana Jones 5 filminin montaj yönetmeni Nic Cupac otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac 54 yaşındaydı.

Tecrübeli montaj yönetmeninin daha önce de Jurrasic Park, X-Man, Da Vinci'nin Şifresi gibi filmlerde çalıştığı öğrenildi.

Film çekimlerinde yaşanan talihsizlikler bitmiyor

İndiana Jones 5 filminin setinde yaşanan talihsizikler Cupac'ın ölümüyle sınırlı değil. 78 yaşındaki ünlü aktör Harrison Ford, geçtiğimiz ay dövüş sahnesi için prova yaparken omzundan yaralanmış ve çekimlere ara verilmişti.

Rust filmini akıllara getirdi

Henüz bir ay önce ABD’li oyuncu Alec Baldwin'in başrolünde olduğu kovboy filmi Rust’ın setinde kuru sıkı olduğu düşünülen silah, Ukraynalı görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.