Yılmazkaya: “Şimdi de kirayla mücadele ediyorlar”

“Depremden etkilenen birçok ilde olduğu gibi Gaziantep’te de, 2 bin liralık daire için 5 bin TL, 5 bin liralık ev için şimdi 10 bin lira isteniyor” diyen CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyarak depremzede vatandaşın ekonomik olarak yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Depremin yaşandığı illerle birlikte depremzede vatandaşın göç ettiği illerde de benzer kira artışlarının yaşandığına dikkat çeken Yılmazkaya, şunları söyledi:

“Deprem nedeniyle çalışmayan, geliri olmayan insanlar maddi sıkıntılar yaşamakta. Bu insanların bütün birikimleri o enkazlarına altında yok olup gitti. Bu insanların birçoğu büyük sıkıntılar içerisinde. Deprem sonrasında bir darbede ekonomiden yiyen depremzede vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda. Antep halkının geleneksel yemeği olan nohut dürüm 15 liradan 25 liraya, kavurma 15 liradan 35 liraya, ciğer dürüm 35 liradan 90 liraya fırlamış. Peynirin kilosu 200 lira, kıymanın 250 lira, etin kilosunun 350 ile 400 lira arasında olduğu çok kötü bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız.”

Bir darbede ekonomiden

“Fırsatçılar yünden, zaten yüksek olan ev kiraları almış başını gidiyor” diyen Yılmazkaya yaşanan sorunlarla ilgili Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Deprem sonrasında bir darbede ekonomiden yiyen depremzede vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle on binlerce can kaybının yaşandığı bölgemizde bir yandan yaralarımızı sarmaya çalışılırken, insanlarımız bir yandan da yüksek enflasyon ile mücadele ediyor.

Bir taraftan hükümetin deprem sonrasındaki süreci beceriksiz bir şekilde yönetmesi diğer taraftan da kötü ekonomi politikalarının sonucu ülkede yaşanan yüksek enflasyon.

Şimdi de fırsatçılar yünden, zaten yüksek olan ev kiraları almış başını gidiyor. Gaziantep’te, 2 bin liralık daire için 5 bin TL, 5 bin liralık ev için şimdi 10 bin lira isteniyor.

Antep halkının geleneksel yemeği olan nohut dürüm 15 liradan 25 liraya, kavurma 15 liradan 35 liraya, ciğer dürüm 35 liradan 90 liraya fırlamış.

Peynirin kilosu 200 lira, kıymanın 250 lira, etin kilosunun 350 ile 400 lira arasında olduğu uçuk bir ekonomiyle karşı karşıyayız.

Son gelen zamlarla birlikte ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan vatandaş, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına gireceğimiz şu günlerde kara kara düşünüyor. Vatandaş bir taraftan depremdeki yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.”