Yılmazkaya: “Öğretmenlerimizin hakkı yeniyor”

Düşük promosyonlarla ilgili eğitim emekçilerinin uğradığı ekonomik kayıpların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmazkaya, “Diğer kurumlara kepçe ile veren bankalar eğitim çalışanlarımıza maalesef kaşıkla veriyor” dedi.

Gaziantep’teki promosyon sözleşmesinin beklentilerinin çok altında kaldığını dile getiren Yılmazkaya, “Eğitim emekçisi öğretmenlerimizin çok ciddi mağduriyetleri var. Bu düşük promosyon ücretlerinin tekrardan revize edilerek yeni ekonomik koşullara göre ücretlendirme yapılması gerekmektedir” dedi.

Gaziantep’teki öğretmenlere verilen düşük promosyon teklifine tepki gösteren Yılmazkaya, konuyla ilgili TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Bankaların eğitim emekçisi öğretmenlerimizin promosyon ücretlerini düşük tutulması kabul edilebilir değildir.

Gaziantep’te 32bin eğitim emekçisi öğretmenimizin hakkı yenilmektedir. Diğer kurumlara kepçe ile veren bankalar eğitim çalışanlarımıza maalesef kaşıkla veriyor.

Gaziantep’teki bankanın eğitimcilere teklif ettiği 10 bin TL maaş promosyonu ile diğer kurum çalışanlarına verdikleri 25 ile 35 bin arasındaki promosyon arasında dağlar kadar fark var.

Öğretmenler bu düşük ücreti kabul etmiyor! Bankalar, öğretmenlere neden bu kadar cimri davranıyor anlamış değiliz! Günlük çekme limiti 5 bin TL ile sınırlı olan eğitim emekçileri, kendi maaşlarını ancak 3 gün de çekebiliyor. Para çekme limitleri neden artırılmıyor?

Görünen o ki eğitim emekçisi öğretmenlerimize sahip çıkan yok. Eğitim emekçilerinin bu çilesi ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanı bu konuyla ilgilenmeli, öğretmenlerimizin hakkını-hukukunu korumalıdır.”