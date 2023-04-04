Yılmazkaya,: “Cemaat dışarıda namaz kılıyor”

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, ildeki tarihi yapılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gazi Şehrimizdeki çok sayıdaki tarihi eser yaşadığımız deremde ya büyük hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan Gaziantep Kalesi, Şirvani Cami, Karagöz Cami, Karatarla Cami, Kurtuluş Camii ve Ömeriye Camii gibi yakın zamanlarda restore edilen birçok yapıda hasar oluştu. Nurdağı ilçesinde yüksek bir tepede yer alan Hz. Ukkaşe Türbesi’nde riskli görüldüğü için yeniden inşa edilen cami de tamamen yıkıldı.

Öyle ki kent merkezinde, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde restorasyonu ve güçlendirmesi yapılan birçok cami yıkıldığı için cemaat namazlarını dışarıda kılmak zorunda kalıyor.

Gaziantep'in tarihi Kurtuluş Camisi’nin sonradan inşa edilen minaresi ve kubbesi yıkıldı. Tarihi yapının gövdesi zarara uğramadı bile. Maalesef kent genelinde, restorasyon çalışması adı altında birçok tarihi yapının orijinal dokusuna ve estetiğine zarar verildi.”

Kent genelinde yıllardır restorasyonu yapılan Anadolu ve dünya tarihi mirası olan yapıların maalesef restorasyonu yapılan bölümlerinin yıkılmasını da eleştiren Yılmazkaya, “Bunca yıldır bu yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonu için harcanan milyonlarca liranın da boşa harcandığının kanıtı niteliğindedir. Sadece Gaziantep Kalesine bugüne kadar yapılan restorasyonda 40 milyon liralık bir harcamadan söz edilmektedir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşanan deprem sonrasındaki hasar tespit çalışmalarında Gaziantep genelindeki tarih yapılarda restorasyon uygulanmayan bölümlerde herhangi bir hasarın olmadığı görülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Gazi Şehrimize Avrupa birliğinden milyonlarca Euroluk restorasyon bütçesi aktarıldı. Ama bu restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının içeriğinin boş olduğu depremle birlikte gün yüzüne çıktı.

Kentin milletvekili olarak bu paralar nerelere harcandı? Bu ihaleler kimlere verildi? Bu süreci yakından takip edeceğiz”

Yılmazkaya, konunun Meclis tarafında araştırılması için TBMM Başkanlığına da araştırma önergesi vereceğini belirtti.

Deneyimsiz firmalara verilmemeli

Yılmazkaya, “Uzun yıllar boyunca restorasyonu süren ve yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Gaziantep kalesinin restore edilen birçok bölümü yıkıldı. Görünen kısımlarına baktığımızda ise restorasyon adı altında yapılan çalışmalarda buraya sonradan eklenen, yerleştirilen yapıların tamamen yıkıldığını görüyoruz” dedi.

Yılmazkaya şöyle devam etti:

“Gaziantep Kalesi’nin hemen yanında bulunan Şirvani Camii de depremde hasar aldı. 2007 yılında restorasyon geçiren caminin minaresi depremin etkisiyle tamamen yıkıldı.

Bu tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarının bilimsel bir zeminde ilerlemesi gerekirken, maalesef çok yanlış uygulamalarla restorasyon çalışmalarının dışında yandaş müteahhit firmalarla, bilimden ve tarihten kopuk bir şekilde bu işler yapılmakta. Restorasyon çalışmalarının daha denetimli ve bilimsel metotlara uygun yapılması, bu işin sorumluluğunu yerelde restorasyon yapan deneyimsiz müteahhit firmalara vermektense uluslararası denetime açık bir restorasyon uygulaması yapılması gerekmektedir. Restorasyon mantığıyla, bilimsel verilere göre yapılması kentin tarihi yapısına sahip çıkmanın en temel unsurudur.”

Yılmazkaya, Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hasar alan bütün tarihi yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesini yapacağı ile ilgili söylemleri eleştirerek;

“Şimdi yetkililerde çıkıp zaten restorasyonu ve güçlendirilmesi yapılmış olan ve depremde yıkılan bu tarihi yapıları tekrardan restorasyona tabi tutacaklarını söyleyerek kabahatlerinin üstünü örtmektedirler” dedi.