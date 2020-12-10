AjansHaber.com.tr Spor "Beni dualar yaşattı"

Yılmaz Vural: Beni edilen dualar yaşattı

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.

Yılmaz Vural, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" dedi.

Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenleri için açıklamada bulundu.

"EDİLEN DULAR YAŞAMA TUTUNMAMI SAĞLADI"

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi
Demba Ba'dan ırkçı hakeme ders gibi sözler
Şok gerçek ortaya çıktı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı
BAE, İsrailli futbol takımının %50'sini satın aldı
A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
"Beni dualar yaşattı"