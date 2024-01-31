Yılmaz Tunç: Bekir Bozdağ'a yönelik hareket kabul edilemez

Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Kararı okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir husus teşkil eden ve Anayasa'nın 94. maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür" dedi.

Anayasa kitapçığı fırlatıldı

Kararın açıklandığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde olay çıktı.

Muhalefet milletvekillerinden bazıları kürsüye yürürken bazıları da kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı.

Yılmaz Tunç: Milli iradeye büyük bir saygısızlık

Can Atalay kararının okunması esnasında TBMM'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce verilen kesin hükmün Anayasa'nın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 136. maddeleri uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.

TBMM başkanlık kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez.

TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanı'na saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."