Yılmaz: “Tahammülsüzlüğünüz mahcubiyetinizden”

Meclis Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde yürütme adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gündeminde, terörle mücadele vardı.

Konuşmasının en başında Yılmaz, şehitlere yer verdi. Yarın toprağa verilecek şehitlerin ad ve rütbelerini okuyan Yılmaz, ardından da toprağa verilecek yerleri aktardı.

Türkiye’nin son dönemde yaptığı terörle mücadelesinin önemli bir başarı elde ettiğini de vurgulayan Yılmaz, "Hangi ülke ne destek verirse versin Türkiye'ye yönelen tüm tehditleri bertaraf etme kudretine sahibiz. Türkiye Yüzyılı terörsüz bir Yüzyıl olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörün “Demokrasi, kalkınma ve insanlığın düşmanı” olduğunu vurguladığı konuşmasında ayrıca tüm dünya ortalamasından Türkiye’nin daha fazla büyüdüğüne de dikkat çekti. Yılmaz, “Gelecek yılın ortalarından itibaren, enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz inşallah. Amacımız ihracat ve yatırım ağırlıklı bir büyüme ile dezenflasyonist süreci eşzamanlı şekilde yönetmektir.” dedi.

Tahammülsüzlüğünüz, mahcubiyetinizden

Yılmaz CHP ve DEM Parti'nin Meclis'teki ortak bildiriye imza atmamasına işaret ederek, "Gönül ister ki Meclis tüm grupları bu bildiriye imza atsınlar. Maalesef bazı gruplar bundan imtina ettiler" ifadeleri kullandı. Yılmaz, muhalefet sıralarından gelen itirazlar üzerine, "Tahammül edemiyor oluşunuz, mahcubiyetinizi gösteriyor zaten" diyerek, tepki gösterdi. Yılmaz bildiriye imza atmayan partilere seslenerek, "Ben inanıyorum ki bu partilere oy veren vatandaşlarımız, 85 milyon bu bildiriye gönülden imza atmışlardır. Buradaki partiler bunun mahcubiyetini yaşayacaklardır" diye konuştu.

Bütçe açığı yüzde 5.8 olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılında bütçe açığının seneyi beklentilerin altında yüzde 5.8 olarak kapatacağını söyledi. Yılmaz, bütçe açığının beklentisinin yüzde 6.4 altında olacağını ve seneyi yüzde 5.8 seviyesinde kapatacağını da ifade etti.