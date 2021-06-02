Yılmaz Özdil'den Sedat Peker güzellemesi

Türkiye gündemini yakından takip edenler siyasette yaşanan sürpriz gelişmelere şaşırmamaya artık alışık... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını yıkmak için, çok farklı görüşleri temsil eden "5 Benzemezler"in ittifak yapması bu nedenle kimseyi şaşırtmadı. Ancak son ittifak en soğukkanlı insana bile "Vay be!" dedirtecek cinsten! Peki, kim mi bu ittifakın aktörleri... Sedat Peker ile Yılmaz Özdil'den başkası değil!

Firari olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker ile Sözcü yazarı Yılmaz Özdil arasında su sızmıyor...

Bilindiği gibi, Sedat Peker Youtube'dan yayınladığı çok konuşulan videolarından bazılarında Yılmaz Özdil'i övgülere boğmuştu.

Peker, cezaevindeyken annesinin cenazesine gidememesine bir tek Özdil'in tepki gösterdiğini belirtmiş ve "Namuslu adam olmak böyle bir şey kardeş. Namus sahibi bir adam. Dik adam kardeşim. Dik adam" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, konuşma yaptığı masanın üzerine bıraktığı objeler ile mesajlar vermeyi alışkanlık haline getiren Peker'in bir videosunda masasında Yılmaz Özdil’in “Son Cüret” adlı kitabının bulunması da dikkat çekmişti.

YILMAZ ÖZDİL'İN DEPREM ANISI...

Sedat Peker'in bu jestine ise yanıt gecikmedi... Sözcü yazarı Yılmaz Özdil katıldığı bir televizyon programında Peker'in "hayırseverliğini" öve öve bitiremedi.

Marmara depremi ile Düzce depremi sırasında Sedat Peker ile ilgili haberler yaptıklarını belirten Özdil şöyle konuştu;

"Devlet, mevlet ortada yok, millet perişan, bu Sedat Peker denen, şimdi deniyor ya mafya, organize suç örgütü bilmem ne, herkes sallıyor, Sedat Peker oraya çadır kent kurmuştur. Çadır kent kurmuştur. Aşevi kurmuştur, aşevi!.. Herkes, devlet görevlilileri ortada yokken Sedat Peker oraya aşevi kurmuştur, çadır kent kurmuştur."