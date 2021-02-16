Yılmaz Özdil PKK'ya tek laf etmeyip suyu bulandırmaya çalıştı

Gara'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen tarihi operasyondan geçtiğimiz günlerde gelen haber, Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Hainlerin kaçırdığı 13 vatandaş, terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Yürekleri yakan bu olay karşısında Türkiye tek yürek olurken, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ülkesinin yanında olmak yerine hainlerin çarkına su taşımayı tercih etti. Özdil bugünkü yazısında terör örgütü lanetlemek yerine "Gara'da ne olduğunu elbette saniye saniye biliyorum ama, haddimi de biliyorum, konunun uzmanları varken anlatmak bize düşmez." şeklinde provokatif ifadeler kullandı.

CHP'nin yayın organı gibi hareket eden Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Gara'daki kalleş saldırı sonrası terör örgütlerinin ve sözcüsü HDP'nin değirmenine su taşıyacak cinsten bir yazı kaleme aldı.

PKK'YA TEK KELİME ETMEDİ

Yazısında 13 vatandaşımızın şehit edilmesine ilişkin PKK'ya tek satır söz etmeyen Yılmaz Özdil, tam da PKK yandaşlarının isteyeceği şekilde devletin söylemlerini sorgular ve gerçeklere gölge düşürür cinsten ifadeler kullandı.

SIRTINI KANDİL'E YASLAYANLARA SOR

Operasyona ilişkin tek tek anlatılan tüm gerçeklere rağmen akıllarda soru işareti oluşturmak adına "Gara'da ne oldu?" şeklinde imalı bir yazı kaleme alan Özdil, Gara'da ne olduğunu HDP ile ittifak yapanlara, HDP ile Anayasa yapanlara, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyenlere, kayyum atanan belediyelere desteğe gidenlere, SİHA lardan rahatsız olanlara, şanlı ordumuza "satılmış" diyenlere sormak yerine hükümeti hedef aldı.