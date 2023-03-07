Yılmaz Özdil: CHP'nin parasına yazık kardeşim!

Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, henüz bir hafta geçmeden görevinden atıldığını, "Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" ifadeleriyle aktardı.



Özdil, Meral Akşener için ''masadan ittirildi'' ifadelerini kullandığından dolayı atıldığını açıkladı.

''CHP'nin parasına yazık kardeşim''



Sözcü TV'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden atılması için CHP yönetiminin aleyhinde kampanya başlattığı söyleyen Özdil, "Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, Chp yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. Akp kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." ifadelerini kullandı.