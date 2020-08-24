Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV’de Lale Özan Arslan’ın konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Özdil, CHP’den ayrılıp yeni bir parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Benim Muharrem İnce’yle yaşadıklarımdan bağımsız olarak söylüyorum; ben belki de CHP’yi en çok eleştiren gazetecilerden biriyim ama bunu ben bir özeleştiri olarak söyleyeyim, daha güçlü bir CHP olacağı inancımla bunu yapıyorum ve ısrarla diyorum ki; CHP’yi almadan Türkiye’yi geri almak mümkün değil. Dolayısıyla CHP’ye yönelik eleştirilerim, CHP içindeki mücadelede devam etmeli.

Yani Muharrem İnce sen memlekete faydalı olmak istiyorsan parti içinde mücadeleni vereceksin. Parti içinde varsa söylemek istediğin orada söyleyeceksin, parti içinde görev alamıyorsan o zaman ağabeylik yapacaksın, parti içerisindekilere yol göstereceksin. Muharrem İnce’nin partiden ayrılıp partiyi eleştirmesi en çok AKP’lileri mutlu ediyor.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Abdullah Gül’ün CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına değinen Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı Yılmaz Özdil, şunları söyledi;

Eğer CHP Abdullah Gül’ü aday gösterecekse ben oyumu Tayyip Erdoğan’a veririm. Yani üzerinde konuşulmasını bırak, CHP seçmenine aynı zamanda bir hakarettir.

Ergenekon kumpaslarına baktığımızda aslında Türkiye’de sorun 3 Kasım 2002’de başlamadı. Türkiye’de sorunların miladı Abdullah Gül’ün Çankaya’ya oturmasıyla başladı.

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı aslına bakarsanız CHP’nin kurucu vizyonunun ruhuna aykırıdır. Dolayısıyla Abdullah Gül’ün adaylığını konuşmak bile CHP seçmenine hakarettir.