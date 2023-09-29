Yılmaz: “Esnafa 132 milyar kredi kullandırdık”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde esnaf ve sanatkarların ticaret hayatını kolaylaştırma ve daha adil bir rekabet ortamının oluşması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, 2 milyondan fazla üyeli TESK'i "beşeri ve iktisadi hayatın belkemiği" olarak nitelendirdi.

Yılmaz, 21 yılda esnaf ve sanatkarların lehine birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerine, en önemli finansman kaynağı olan hazine sübvansiyonlu kredileri, söz konusu dönemde "rekor seviyelere" ulaştırdıklarına dikkati çekti.

Belirli tipte kredilerde sıfır faiz imkanını sağlandığını kaydeden Yılmaz, "Sadece bu yıl içinde esnaf ve sanatkarımıza 132 milyar lira kredi kullandırdık. Kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçların faizlerinin silinmesi anapara ödemelerinin de ertelemesi imkanını getirdik. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin, yani pek çoğu esnaf ve sanatkarlardan oluşan kesimin, ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesini sağladık" diye konuştu.

Yaklaşık 850 bin esnaf ve sanatkarın söz konusu düzenlemeden yararlandığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Verdiğimiz desteklerle KOBİ ve girişimcilerimize ihracatçı kimliği kazandırdık, hayata geçirdiğimiz 'mikro ihracat' modeli ile küçük işletmelerin düşük maliyetli ve daha az bürokratik işlemle hızlı bir şekilde ihracat yapmalarına imkan sağladık. Esnaf ve sanatkarlarımız için bilgi sistemi oluşturduk ve Cumhuriyet tarihinde esnafa münhasır ilk kez bir strateji belgesi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerin ardından hayata geçirilen tedbir ve desteklerin yanı sıra, esnaf ve sanatkarın Halkbank’a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkanı getirilmiş, ardından 6 aylık uzatım imkanı da sağlanmıştır. Esnaf ve sanatkarlara yönelik küçük sanayi siteleri yapımında TOKİ imkanlarını kullandırmaya başladık. Şu ana kadar 6 ilimizde esnafımız için 4 bin 120 iş yeri inşa ettik. Yine 6 ilimizde 6 bin 240 esnafımız için yeni iş yerlerinin inşası hali hazırda devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalathanenin inşasını ve tahsisini gerçekleştireceğiz."

Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek

Depremden etkilenen şehirlerde sadece kalıcı konutları inşa etmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda altyapıyı yeniden inşa edip ekonomik ve sosyal hayatı canlandıracaklarını ifade eden Yılmaz, esnafın, aynı veya benzer iş kollarındaki büyük firmalarla birlikte iş yapmalarına yönelik girişimleri de desteklediklerini belirtti.

Yılmaz, esnaf ve sanatkarların nitelikli iş gücü temin etme ve yetiştirme süreçlerini yeni bakış açısıyla ele alarak mesleki eğitim sürecinin önemli bir parçası haline getireceklerini, esnaf ve sanatkarların kümelenmelerini ve kooperatifleşmelerini kolaylaştıracak adımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Küçük esnafın dijital imkanlardan, elektronik ticaret ve tedarikten maliyetlerini düşürücü anlayış içinde faydalanmasına önem ve öncelik verdiklerini belirten Yılmaz, esnafın e-Ticaret ve e-İhracat pazarlarına erişimlerini kolaylaştıracak programları hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.