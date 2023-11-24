Yılmaz: “Diktatörlerin ülkesinde 2.tur seçim olmaz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerini cevapladı.

Yılmaz, bazı milletvekillerinin "diktatörlük" yakıştırmalarına yönelik sözlerine cevap vererek, “Tek partinin olduğu, rekabetin olmadığı ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırmak haksızlıktır. Türkiye'de kurallara uygun seçim yapılıyor. Diktatörlerin olduğu bir ülkede ikinci tur seçim olmaz. Diktatörlerin olduğu ortamda, İstanbul gibi metropoller partiler arasında el değiştirmez” dedi.

Kırmızı Kitap yenilenecek

Kamuoyunda ‘kırmızı kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin ilk kez 1963 yılında hazırlandığını ve bugüne kadar 8 defa değiştirildiğini de açıklayan Yılmaz, en son değişikliğin 30 Eylül 2020'de yapıldığını kaydetti. Yılmaz ayrıca “Kurumların katkılarıyla MGK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan bir dokümandır. İhtiyaç halinde 5 yılda bir yenilenir. 2024'te güncelleme çalışması yapılacak” dedi.

Yılmaz örtülü ödenekle ilgili sorulara da “Yapılan harcamalar kanunda öngörülen sınırlamalar içindedir. Kimseden kaçırılan bir tutar söz konusu değil” cevabını verdi ve 2015'den sonra Cumhurbaşkanlığı’na zırhlı araç alınmadığını söyledi.

Yılmaz şöyle devam etti:

Güvenlik kalkınma için önemli

"Millî İstihbarat Teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Çok fedakâr bir şekilde çalışmalar yürütüyorlar, bu ülkenin güvenliği için… Güvenliği de yeniden anlamamız lazım, insan odaklı bir güvenlik anlayışını her zaman için savunmamız lazım. Güvenliğin olmadığı yerde ne demokrasi olur ne kalkınma olur. Güvenlik varsa temel hak ve hürriyetlerin izi kullanabilirsiniz,

ekonominizi geliştirebilirsiniz , kalkınabilirsiniz; güvenliğin olmadığı bir yerde takdir edersiniz ki bunların hiçbirisi olmaz. Dolayısıyla, güvenliği

insan odaklı bir güvenlik olarak anlıyorum ben. İnsanımızın güvenliği için koşturan, gece gündüz fedakârca görev yapan Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarmamız, Polisimiz, İstihbarat Teşkilatlarımız; hepsine şükran duyuyoruz.

TMSF’nin denetim dışı olduğuna dair bir iddia ortaya kondu. Hiçbir şekilde denetim dışı değil, Sayıştay denetimine tabi. Ayrıca, yıllık hesapları bağımsız denetim şirketlerince de denetlenmektedir."