Yılmaz: “Bütçenin yüzde 14,4’ü yatırıma”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Yılmaz, 2024 bütçesinin tam bağımsız Türkiye doğrultusunda hazırlandığını kaydederek, Türkiye’nin askeri ve siyasi bağımsızlığının ancak ekonomik bağımsızlıkla sonuçlanacağını kaydetti.

2024 yılı bütçesinin görüşmelerine Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edildi. Komisyonda konuşan Cevdet Yılmaz, maliye politikasının bütçe disiplinin bozulmadan sürdürüleceğini ifade etti. Yılmaz, Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkinse “Bu vesileyle bu tür acı hadiselerde siyasete girmeden neyse olayın özü onu konuşmamız lazım” ifadelerine kullandı.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe üzerindeki yükünün 2025 sonrasında azalacağına işaret etti. Yılmaz, “2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir” dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına alınan araç sayısına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığına 3 tane araç aldı. Aldığımız 3 araç da Togg” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, HEDEP Milletvekillerinin bütçeyi savaş bütçesi olarak nitelendirmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Türkiye’nin savaşmadığını, terörle mücadele ettiğini bildirdi. Yılmaz “Bunu Kürt düşmanlığı gibi ifade ettiniz. Tam aksine PKK ile mücadele ediyoruz. Bunu Kürt düşmanlığı olarak tarif ederseniz en büyük haksızlığı Kürtlere yapmış olursunuz. DEAŞ'ı da Müslümanlarla bir tutarsanız en büyük haksızlığı Müslümanlara yapmış olursunuz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye’de 3 milyon 264 bin 248 Suriyelinin bulunduğunu ifade ederek, diğer ülkelerden gelen sığınmacı sayısının 1 milyon 136 bin 114, uluslararası koruma altındaki yabancı sayısı 256 bin 573, toplamda 4 milyon 656 bin 935 yabancının Türkiye’de bulunduğunu kaydetti.