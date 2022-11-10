Yıllık 588 milyon lira kazançtan günlük 84 liraya!

1 sene önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hapse giren ve mahkeme süreci devam eden Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy hapiste günlük 4 Sterlin'e (84 TL) çalışıyor.

2017 yılında 50.6 milyon Sterlin bonservis ve 28 milyon Sterlin (588 milyon TL) maaş karşılığında İngiliz ekibine imza atan Fransız oyuncu mahkemede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2017'de tam 50.6 milyon Sterlin (1 milyar 70 milyon TL) karşılığında Monaco'dan, Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy hayatında büyük sorunlar yaşıyor. Dört kadına yönelik yedi taciz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı davası bulunan Fransız sol bek tutuklu olarak Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Hayatın ve paranın değerini anladı

İngiltere hapis kurallarına göre mahkumlar içerde günlük işlerde çalıştırılıyor. Mendy de hapiste kaldığı süre boyunca günde sadece 4 Sterlin'e (84 TL) çalışıyor. Manchester City'e yıllık 28 milyon Sterlin (588 milyon TL) karşılığında imza atan 28 yaşındaki Fransız yıldız, bu süreçte paranın ve hayatın değerini anladığını kaydetti.

Mahkemede neler söyledi?

Daily Star'da yer alan habere göre, 7 Kasım pazartesi günü mahkemeye çıkan Mendy, jüriye hapiste geçirdiği süre hakkında, "Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım. Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum." şeklinde konuştu.

"Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum. Bu yüzden, burası bana paranın değerini de öğretti. Hapishaneye gittiğim için çok üzgünüm, ama aynı zamanda hayata dair birçok şey öğrendim." dedi.

Mendy ayrıca mahkemeye, artık tek başına kalmayı istediğini de belirtti.

Dava süreci nasıl ilerliyor?

Mendy için genç kadınların bulunmasına yardım ettiği iddia edilen 41 yaşındaki Louis Saha Matturie de yargılanıyor. Saha Matturie, altı tecavüz ve üç cinsel saldırı suçlamasını reddediyor.

Daha önce Mendy, Prestbury'deki evinde meydana geldiği iddia edilen 19 yaşındaki bir kadının tecavüzünden aklanmıştı.

Saha Matturie ayrıca, aynı kadına karşı iki tecavüz ve bir cinsel saldırı suçundan da suçsuz bulundu. Sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüri, ağustos ayı başında üç aydan fazla sürmesi beklenen dava için yemin etti. Duruşma devam ediyor.