Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları sorunları ele alınacak.

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi yoğun.

MGK'da "Gazze" gündemi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.

Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak.

Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Terörle mücadeledeki son durum değerlendirilecek

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.