Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak

MGK, iki aylık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Terörle mücadele ve olası kara harekatı

Yılın son MGK toplantısında gündemin önemli başlıkları arasında terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik olası kara harekâtı olacak.

Yurt içindeki terör grupları ile mücadele

Toplantıda yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

Rusya-Ukrayna savaşı

Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen temaslar ele alınacak.

Yunanistan ile gerilim

Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında yer alacak. Ege adalarını silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak. Bu ülkelerin, NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye’ye verdikleri sözlerin tutulup tutulmadığı da değerlendirilecek.

Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.