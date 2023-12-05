Yılın son ayında en ucuz sıfır arabalar: Fiyatlar güncellendi!
Sıfır araç piyasasında yılın son ayı oldukça hareketli geçiyor. Birçok marka fiyat listelerini güncelledi. İndirim yapan da var, zam yapan da. İşte yılın son ayında sıfır araç piyasasının en çok tercih edilen, en ucuz modelleri.
Sıfır araç piyasasında kampanyaların ayına girdik. Birçok firma elindeki 2023 model araç stokunu tüketmeye çalışıyor.
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İşte yılın son ayında, en ucuz sıfır araç modellerinin geçen ayla kıyaslamalı fiyat listesi.
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CİTROEN AMI - 390.000 TL
Geçen ay: 379.000 TL / Fark: 10.000 TL
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Yeni HYUNDAİ i10 - 710.000 TL
Geçen ay: 725.000 TL / Fark: -10.000 TL
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