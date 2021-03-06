AjansHaber.com.tr Gündem Yılın savunma sanayi firması TUSAŞ seçildi

Yılın Savunma Sanayi Firması TUSAŞ Seçildi

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) çatısı altında düzenlenen ve her yıl iş dünyasında başarılı bulunan firmaların seçildiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri kazananları açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) çatısı altında düzenlenen ve her yıl iş dünyasında başarılı bulunan firmaların seçildiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri kazananları açıklandı.

Bu sene 10’uncusu düzenlenen etkinlik, pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplamda 21 kategoride yapılan oylamada savunma sanayi alanında birincilik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ’a gitti. TUSAŞ, Boğaziçili öğrenciler tarafından “Yılın Savunma Firması” seçildi.


TUSAŞ adına ödülü, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir aldı. Serdar Demir Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek, “Boğaziçili öğrenciler ülkemiz için güzel işler yapmaya devam edecek” dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin kahraman komutanı: Osman Erbaş
Milli Savunma Bakanlığından ilk açıklama geldi
Tatvan'da şehit olan 11 askerin kimliği belli oldu
Ukraynalılar silahlarımıza hayran kaldı
Habertürk muhabirine MİT kumpası davasından hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti