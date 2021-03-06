Yılın Savunma Sanayi Firması TUSAŞ Seçildi

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) çatısı altında düzenlenen ve her yıl iş dünyasında başarılı bulunan firmaların seçildiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri kazananları açıklandı.

Bu sene 10’uncusu düzenlenen etkinlik, pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplamda 21 kategoride yapılan oylamada savunma sanayi alanında birincilik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ’a gitti. TUSAŞ, Boğaziçili öğrenciler tarafından “Yılın Savunma Firması” seçildi.



TUSAŞ adına ödülü, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir aldı. Serdar Demir Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek, “Boğaziçili öğrenciler ülkemiz için güzel işler yapmaya devam edecek” dedi.