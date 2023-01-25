Yılın ilk MGK'sı toplandı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Toplantıda kritik gündem maddeleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsveç'in Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularındaki son durumun da ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonlarının olacağı tahmin ediliyor.