Yılın ilk kruvaziyer gemisi, 351 yolcu ile geldi

2022 kruvaziyer sezonunun ilk gemisi olan, 228 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğindeki Norveç bayraklı 'Viking Sky', bugün öğle saatlerinde Kuşadası Limanı'na demirlendi.

47 bin 842 grostonluk gemiden inen çoğu ABD'li ve İngiliz 351 turist, halk oyunları ve çiçekler ile karşılandı.