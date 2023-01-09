Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak

Yılın ilk Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15:00'de başlayacak.

EYT düzenlemesi

Kabinenin ana gündem maddelerini Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi oluşturacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Düzenlemenin yasalaşması ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

Sözleşmeli işçilere kadro

Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi.

AK Parti tarafından hazırlanan yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

Enflasyon

Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.