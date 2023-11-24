Yılık: "Kadına şiddete başvuran zavallıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek anahtar kurumun aile olduğunu ifade eden Yılık, aileyi güçlendirmenin birçok sorunu kaynağından çözüme kavuşturmak anlamı taşıdığını söyledi.

Yılık, kadını güçlendirmek için Anayasa'da temel hükümlerin düzenlendiğini, kadınların çalışma hayatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla da iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik önemli değişiklikler yapıldığını anlattı.

Kadına şiddetin önlenmesi alanında önemli yasal düzenlemeler hayata geçirildiğini ve yeni yasal düzenlemeler için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yılık, "Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Hemen hemen her toplumda mücadele edilen sosyal sorunların başında gelen şiddetin en yoğun uygulandığı kesimlerin başında maalesef kadınlar gelmektedir." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin, temel insan hakları ve özgürlüklerin ihlali olduğunun altını çizen Yılık, "Kadına yapılan her türlü saldırı insanlığa yapılmış demektir. Kadını hor gören, istismar eden, şiddete başvuran her kim olursa olsun en büyük zavallıdır." dedi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy da Türkiye'de kadına yönelik şiddeti düzenleyen ana hukuki kavramın aile içi şiddet olduğunu belirterek, "Ülkemizde kadına şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili farkındalık, okuryazarlık seviyesi ve coğrafi bölgeye göre değişiklik göstermektedir." dedi.