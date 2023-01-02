Yıldo'nun son hali görenleri şaşırttı!

Yıldo lise yıllarında hayatını değiştirecek voleybol ile tanıştı. Başarılı bir sporcu olarak adını kısa sürede çevresinde duyurdu ancak sadece voleybolda değil futbolda da yetenekliydi. Ayrıca koşu pistlerinde de kendine yer buldu, 1962 yılında Türkiye 400 metre engelli rekorunu kırmıştı. O dönem bir sporcu birkaç spor yapabilmekteydi. Tıpkı Can Bartu gibi. 1965 yılında Boluspor’da profesyonel olarak futbol oynamaya başladı. Bolu’da lise eğitimini tamamladı.