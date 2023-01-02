Yıldo'nun son hali görenleri şaşırttı!
90’lar yepyeni televizyon kanalları, ilginç şovlar ve kişilerin hayatımıza girdiği dönemlerdi. Yıldo yani gerçek adıyla Ahmet Yıldırım Benayyat o dönemlerin televizyon yıldızıydı. İşte Yıldo'nun son hali görenleri şaşırttı!
18 Ekim 1945 tarihinde, Konya Ereğli’de dünyaya geldi Ahmet Yıldırım Benayyat, bizim tanıdığımız ismiyle Yıldo. Okul hayatı birçok farklı şehirde geçti babasının mesleği dolayısıyla. Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde lise tahsilini devam ettirdi. Ünlü gazeteci Hasan Cemal, Yıldo’nun teyzesinin oğludur.
Yıldo lise yıllarında hayatını değiştirecek voleybol ile tanıştı. Başarılı bir sporcu olarak adını kısa sürede çevresinde duyurdu ancak sadece voleybolda değil futbolda da yetenekliydi. Ayrıca koşu pistlerinde de kendine yer buldu, 1962 yılında Türkiye 400 metre engelli rekorunu kırmıştı. O dönem bir sporcu birkaç spor yapabilmekteydi. Tıpkı Can Bartu gibi. 1965 yılında Boluspor’da profesyonel olarak futbol oynamaya başladı. Bolu’da lise eğitimini tamamladı.
Futbolda başarıyla devam ederken tekrar voleybola döndü. Galatasaray’a transfer olup, filede adından söz ettiren bir sporcu haline geldi. Onu tanıdığımız ‘Yıldo’ lakabı da Milli Takım’dan arkadaşı Yavuz Işılay tarafından bu dönemde verilmişti. Daha sonra yeniden futbola döndü, sırasıyla Şekerspor, Galatasaray, İstanbulspor, Sarıyer, Şekerspor, Gaziantepspor takımlarında 1965 yılından sonra futbol oynadı.
80’lerde ticarete girdi
Şimdilerde Marmara Üniversitesi olan, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde İktisat eğitimi alarak 1973 yılında mezun oldu. 1980’lere gelindiğindeyse Yıldo artık ticarete atılmıştı. Türkiye’de ilk defa plastik torbayı getiren kişi Yıldo’dur. 1982 yılında kurduğu şirketle ticarete girdi ve plastik torbaları Türkiye’ye getirdi.