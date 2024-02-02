Yıldız: "Yasama işlemlerine bireysel başvuru yolu kapalıdır"

CHP’nin TBMM’de Can Atalay için yapılan işlemin yok hükmünde sayılması için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “CHP, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunun tespiti ve iptali istemiyle AYM’ye başvurmuş” diyerek şu bilgilere dikkat çekti:

“Milletvekilliğinin düşme sebeplerini bir kez daha hatırlatalım.

1-istifa,

2-kesin hüküm giyme veya kısıtlama,

3-Milletvekili bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme,

4-devamsızlık düşme nedenidir.

1,3,4.maddelerde yazılan nedenlerle TBMM milletvekilliğini düşürme kararı alırsa ,kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yedi gün içinde müracaat edilebilir. Ancak,Yasama işlemlerine karşı bireysel başvuru yolu kapalıdır. (m.45/3) 2.maddede yazılı “kesin hüküm” giyme durumunda TBMM nin aldığı herhangi bir karar yoktur.

Mahkumiyet kararının okunması ilan edici niteliktedir. Bu nedenle iptali için anayasa mahkemesine gidilemez. Bu konunun hukuken tartışılacak bir tarafı yok. AYM’nin bu konuda yetkisiz olduğunu uzun uzun izah etmeyeceğim, CHP yetkililerinin bunu bilmesi beklenir.”